Иммобиле — третий футболист серии А, кто поучаствовал в 200 голах за одну команду

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле поучаствовал в 200 голах римлян в чемпионате Италии — 162 гола и 38 результативных передач.

На счету 33-летнего игрока победный гол с пенальти в матче с «Удинезе» в 36-м туре серии А.

Форвард стал третьим игроком в истории чемпионата Италии с таким результатом. Он присоединился к Франческо Тотти (244, «Рома») и Антонио Ди Натале (255, «Удинезе»).