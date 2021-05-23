«Наполи» не смог обыграть «Верону» и упустил путевку в Лигу чемпионов

«Наполи» потерял очки в матче 38-го тура чемпионата Италии с «Вероной». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Из-за этого неаполитанцы опустились на пятое место в турнирной таблице. Команда упустила шанс пробиться в Лигу чемпионов и сыграет в Лиге Европы.

Чемпионат Италии. Серия А

38-й тур

«Наполи» — «Верона» — 1:1 (0:0)

Голы: Ррахмани, 60 (1:0). Фараони, 69 (1:1).

«Наполи»: Мерет, Манолас, Хюсай (Мариу Руй, 72), Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Мертенс, 72), Бакайоко (Петанья, 81), Руис, Инсинье, Лосано (Политано, 68), Осимен.

«Верона»: Пандур (Берарди, 63), Фараони (Рюэгг, 77), Гюнтер, Димарко, Чеккерини (Ловато, 76), Давидович (Удогие, 41), Лазович, Бесса, Дзакканьи, Илич, Калинич (Лазанья, 64).

Предупреждения: Лосано, 20. Илич, 32. Давидович, 38. Удогие, 54. Димарко, 55. Бакайоко, 71.

Судья: Киффи (Италия).

23 мая. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».

«Сассуоло» — «Лацио» — 2:0 (1:0)

Голы: Кирьякопулос, 10 (1:0). Берарди, 78 — с пенальти (2:0).

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Толян (Каан Айхан, 74), Кирьякопулос, Феррари, Джуричич (Траоре, 57), Лопес (Бурабия, 75), Локателли, Дефрель (Капуто, 57), Берарди, Бога (Рожериу, 62).

«Лацио»: Стракоша, Раду, Лукас (Эскаланте, 80), Лулич, Пароло, Акпа-Акпро (Моро, 80), Катальди (Бертини, 87), Марушич, Лаццари (Армини, 86), Корреа (Фарес, 19), Муричи.

Предупреждения: Кирьякопулос, 50. Пароло, 90.

Удаление: Кирьякопулос, 61.

Судья: Пронтера (Италия).

23 мая. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».

«Специя» — «Рома» — 2:2 (2:0)

Голы: Верде, 6 (1:0). Побега, 38 (2:0). Эль-Шаарави, 52 (2:1). Мхитарян, 85 (2:2).

«Специя»: Рафаэл, Терци, Капрадосси, Виньяли, Бастони (Рамос, 68), Агуме (Маджоре, 71), Побега (Риччи, 46), Эстевес (Эрлич, 88), Гьяси, Верде (Агудело, 68), Нзола.

«Рома»: Фузату, Сантон (Рейнолдс, 46), Карсдорп, Манчини, Кумбулла, Мхитарян, Кристанте, Дарбо (Вильяр, 60), Педро (Пасторе, 71), Эль-Шаарави, Майораль (Джеко, 61).

Предупреждение: Кумбулла, 90.

Судья: Пеццуто (Италия).

23 мая. Специя. Стадион «Альберто Пикко».

«Торино» — «Беневенто» — 1:1 (1:0)

Голы: Бремер, 29 (1:0). Тельо, 72 (1:1).

«Торино»: Уйкани, Ансальди, Иццо (Синго, 70), Войвода, Буонджорно, Бремер, Ринкон (Бонаццоли, 85), Мандрагора, Дзадза, Верди (Линетти, 57), Санабрия (Белотти, 70).

«Беневенто»: Манфредини, Глик, Кальдирола, Барба (Пастина, 46), Летиция, Фулон (Тельо, 57), Хетемай, Дабо, Импрота (Саного, 81), Гайч (Лападула, 57), Ди Серио (Диамбо, 88).

Предупреждения: Хетемай, 77. Пастина, 90.

Судья: Ди Белло (Италия).

23 мая. Турин. Стадион Олимпийский.