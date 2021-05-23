Миранчук вышел на замену в проигранном матче «Аталанты» против «Милана»
В матче 38-го тура чемпионата Италии «Аталанта» уступила «Милану» (0:2).
Оба мяча с пенальти забил Франк Кессье. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на замену на 87-й минуте.
«Милан» набрал 79 очков и занял второе место в чемпионате Италии. У «Аталанты» 78 очков и третье место. Обе команды сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Чемпионат Италии. Серия А
38-й тур
«Аталанта» — «Милан» — 0:2 (0:1)
Голы: Кессье, 43 — с пенальти (0:1). Кессье, 90 — с пенальти (0:2).
«Аталанта»: Голлини, Толой (Паломино, 87), Джимсити, Гозенс, Ромеро, Мехле (Пашалич, 80), де Рон, Малиновский, Фройлер (Миранчук, 87), Пессина (Муриэль, 46), Сапата.
«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Калабрия, Томори, Эрнандез, Хакан Чалханоглу, Беннасер (Мейте, 61), Кессье, Диас (Крунич, 61), Леан (Далот, 79), Салемакерс (Манджукич, 79).
Предупреждения: Фройлер, 47. де Рон, 69. Манджукич, 82. Толой, 86. Далот, 90.
Удаление: де Рон, 90.
Судья: Мариани.
23 мая. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».
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