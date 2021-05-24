«Венеция» победила «Читтаделлу» в первом матче финала плей-офф за выход в серию А

«Венеция» в первом матче финала плей-офф за выход в серию А обыграла «Читтаделлу» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Франческо Ди Мариано.

Ответная встреча пройдет 27 мая и начнется в 22:30 мск.

Плей-офф за выход в серию А

Финал

Первый матч

«Читтаделла» — «Венеция» — 0:1 (0:0)

Голы: Ди Мариано, 50.

23 мая.