«Венеция» победила «Читтаделлу» в первом матче финала плей-офф за выход в серию А
00:21
«Венеция» в первом матче финала плей-офф за выход в серию А обыграла «Читтаделлу» со счетом 1:0.
Единственный гол на счету Франческо Ди Мариано.
Ответная встреча пройдет 27 мая и начнется в 22:30 мск.
Плей-офф за выход в серию А
Финал
Первый матч
«Читтаделла» — «Венеция» — 0:1 (0:0)
Голы: Ди Мариано, 50.
23 мая.
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