Итальянский журналист рассказал, как главный тренер «Торино» может помочь раскрыться Алексею Миранчуку

Итальянский журналист издания GOAL Алессандро де Феличе рассказал, как футбол главного тренера «Торино» Ивана Юрича может помочь Алексею Миранчуку раскрыться в команде.

«Юрич очень требовательный тренер, при нем игроки сильно прогрессируют. Алексею придется максимально использовать свои шансы, чтобы реанимировать карьеру.

Атакующие полузащитники играют жизненно важную роль в футболе Юрича. Не случайно «Торино» приобрел таких высококлассных игроков, как Миранчук, Влашич и Радонич. Брекало очень хорошо справился с этой ролью в прошлом году. Юрич — ученик Гасперини, при нём Алексей может добиться очень хороших результатов, потому что футбольная философия двух тренеров схожа. В этом модуле атакующие полузащитники играют важную роль и в защите, и в нападении, часто выходят на удар», — сказал де Феличе «Чемпионату».

11 августа туринский клуб арендовал с правом выкупа 26-летнего россиянина у «Аталанты» до конца сезона-2022/23.