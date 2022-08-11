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Итальянский журналист рассказал, как главный тренер «Торино» может помочь раскрыться Алексею Миранчуку

Иван Шитик
Корреспондент
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Итальянский журналист издания GOAL Алессандро де Феличе рассказал, как футбол главного тренера «Торино» Ивана Юрича может помочь Алексею Миранчуку раскрыться в команде.

«Юрич очень требовательный тренер, при нем игроки сильно прогрессируют. Алексею придется максимально использовать свои шансы, чтобы реанимировать карьеру.

Атакующие полузащитники играют жизненно важную роль в футболе Юрича. Не случайно «Торино» приобрел таких высококлассных игроков, как Миранчук, Влашич и Радонич. Брекало очень хорошо справился с этой ролью в прошлом году. Юрич — ученик Гасперини, при нём Алексей может добиться очень хороших результатов, потому что футбольная философия двух тренеров схожа. В этом модуле атакующие полузащитники играют важную роль и в защите, и в нападении, часто выходят на удар», — сказал де Феличе «Чемпионату».

11 августа туринский клуб арендовал с правом выкупа 26-летнего россиянина у «Аталанты» до конца сезона-2022/23.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4783377-italyanskij-zhurnalist-obyasnil-pochemu-futbol-trenera-torino-yuricha-podhodit-miranchuku.html
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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