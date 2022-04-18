18 апреля, в понедельник, «Наполи» на своем поле сыграет с «Ромой» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» и начнется в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Наполи» — «Рома». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 19.55.

«Наполи» с 66 очками занимает третье место в турнирной таблице серии А. «Рома» располагается на пятой строчке с 57 баллами.

10 апреля команда Лучано Спаллетти проиграла «Фиорентине» (2:3) в матче 32-го тура чемпионата Италии. 14 апреля «Рома» разгромила «Буде-Глимт» (4:0) в 1/4 финала Лиги конференций.