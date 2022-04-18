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Сегодня, 16:33

«Лацио» рассматривает возможность приобретения голкипера Серхио Рико

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Лацио» интересуется голкипером «ПСЖ» Серхио Рико, который находится в аренде в «Мальорке».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянская команда находится в поиске нового вратаря, так как Томас Стракоша может покинуть клуб в конце сезона-2021/22.

За «Мальорку» 28-летний Рико выступает с января 2022 года, за это время он сыграл 12 матчей во всех турнирах и пропустил 21 гол.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Lazio/18-04-2022/calciomercato-lazio-obiettivo-sergio-rico-dopo-strakosha-440100612817.shtml

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Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
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Спартак 1
Рубин 1
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1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
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Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Серхио Рико
Футбол
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ФК Мальорка
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 32 10 12 10 50-49 42
12
 Торино 32 10 10 12 36-31 40
13
 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 32 4 7 21 25-72 18
Результаты / календарь
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15.04 20:00
Специя – Интер
 1 : 3
15.04 22:00
Милан – Дженоа
 2 : 0
16.04 13:30
Кальяри – Сассуоло
 1 : 0
16.04 15:30
Сампдория – Салернитана
 1 : 2
16.04 15:30
Удинезе – Эмполи
 4 : 1
16.04 17:30
Фиорентина – Венеция
 1 : 0
16.04 19:30
Ювентус – Болонья
 1 : 1
16.04 21:45
Лацио – Торино
 1 : 1
18.04 20:00
Наполи – Рома
 - : -
18.04 22:00
Аталанта – Верона
 - : -
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Лацио

 25
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

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П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 24 1 9
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Специя

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