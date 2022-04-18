«Лацио» рассматривает возможность приобретения голкипера Серхио Рико

«Лацио» интересуется голкипером «ПСЖ» Серхио Рико, который находится в аренде в «Мальорке».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянская команда находится в поиске нового вратаря, так как Томас Стракоша может покинуть клуб в конце сезона-2021/22.

За «Мальорку» 28-летний Рико выступает с января 2022 года, за это время он сыграл 12 матчей во всех турнирах и пропустил 21 гол.