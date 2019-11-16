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«Наполи» приостановил переговоры о новом контракте с Кальехоном

18:14
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«Наполи» приостановил переговоры о новом контракте с нападающим Хосе Кальехоном. По словам агента футболиста Гарсии Куилона клуб сделал первое предложение три месяца назад, но с тех пор переговоры застопорились, сообщает Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

Соглашение Кальехона с «Наполи» истекает предстоящим летом. Ранее появлялась информация, что у него уже есть предложение из Китая.

Нападающий в текущем сезоне провел 16 матчей за «Наполи» и забил один мяч при пяти голевых передачах. За команду он выступает с 2013 года.

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