«Наполи» претендует на двух защитников «Саутгемптона»

«Наполи» интересуется двумя защитниками «Саутгемптона», сообщает Daily Echo.

По информации источника, неаполитанцы хотят подписать Яна Беднарека и Мохаммеда Салису. Сообщается, что итальянский клуб не станет выкупать арендованного у «Манчестер Юнайтед» Акселя Туанзебе и рассматривает альтернативные опции для усиления защиты.

В сезоне-2021/22 Беднарек провел 26 матчей за «Саутгемптон», на его счету 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего поляка в 22 миллиона евро.

У 22-летнего Салису 1 гол в 28 матчах за «святых» в нынешнем сезоне. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость ганца в 10 миллионов евро.