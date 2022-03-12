«Милан» рассматривает возможность приобретения Малиновского по окончании сезона

«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» Руслану Малиновскому, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, «россонери» рассматривают возможность приобретения 28-летнего украинца по окончании сезона.

В нынешнем сезоне Малиновский забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи в 31 матче за «Аталанту». Контракт полузащитника с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2023 года.

Также отмечается, что «Милан» интересуется полузащитниками Доменико Берарди из «Сассуоло», Недимом Байрами из «Эмполи» и Ноа Лангом из «Брюгге».