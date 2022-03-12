«Милан» рассматривает возможность приобретения Малиновского по окончании сезона
«Милан» интересуется полузащитником «Аталанты» Русланом Малиновским
«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» Руслану Малиновскому, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
По информации источника, «россонери» рассматривают возможность приобретения 28-летнего украинца по окончании сезона.
В нынешнем сезоне Малиновский забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи в 31 матче за «Аталанту». Контракт полузащитника с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2023 года.
Также отмечается, что «Милан» интересуется полузащитниками Доменико Берарди из «Сассуоло», Недимом Байрами из «Эмполи» и Ноа Лангом из «Брюгге».
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|
3
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|17
|6
|5
|49-20
|57
|
4
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|53
|
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|47
|
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|
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|
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|27
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|6
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|32-42
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|
13
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|27
|7
|11
|9
|37-43
|32
|
14
|Эмполи
|28
|8
|8
|12
|40-53
|32
|
15
|Сампдория
|28
|7
|5
|16
|36-48
|26
|
16
|Специя
|28
|7
|5
|16
|28-50
|26
|
17
|Кальяри
|28
|5
|10
|13
|28-51
|25
|
18
|Венеция
|27
|5
|7
|15
|25-51
|22
|
19
|Дженоа
|28
|1
|15
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|22-47
|18
|
20
|Салернитана
|27
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|20
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|20
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|22
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|22
|1
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|23
|1
|5
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