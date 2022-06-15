«Наполи» предложил «Удинезе» 15 миллионов евро за Деулофеу

«Наполи» ведет переговоры по трансферу нападающего «Удинезе» Жерара Деулофеу, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, неаполитанцы предложили 15 миллионов евро и возможные бонусные выплаты за 28-летнего испанца. Самому футболисту предложен контракт до конца июня 2026 года с зарплатой в 2,5 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Деулофеу забил 13 голов и отдал 5 результативных передач в 35 матчах за «Удинезе».