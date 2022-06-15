Полузащитник «Эмполи» Асллани подпишет контракт с «Интером» до 2027 года

«Интер» согласовал трансфер полузащитника «Эмполи» Кристьяна Асллани, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 20-летний албанец подпишет контракт с «нерадзурри» до конца июня 2027 года с зарплатой 1,2 миллиона евро в год.

Сегодня, 15 июня, должна состояться встреча, на которой «Интер» завершит этот трансфер.

В сезоне-2021/22 Асллани забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи в 26 матчах за основную команду «Эмполи».