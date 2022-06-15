Торрейра прокомментировал свой уход из «Фиорентины»

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра, выступавший в прошлом сезоне за «Фиорентину», прокомментировал свое возвращение в английский клуб. «Фиалки» решили не выкупать права на 26-летнего уругвайца.

«Я хочу, чтобы вы знали, что я сделал все возможное, чтобы продолжать быть частью этого клуба, но, к сожалению, некоторым — действовавшим, на мой взгляд, негативно — удалось предотвратить это, поэтому я должен уйти.

Я желаю вам всего наилучшего в будущем. У вас будет еще один поклонник, аплодирующий, куда бы я ни пошел » , — написал футболист в своей соцсети.

«Фиорентина» арендовала Торрейру у «Арсенала» в августе 2021 года. В сезоне-2021/22 уругваец забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи в 35 матчах за итальянскую команду.