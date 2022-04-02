«Наполи» предложил Кулибали новый контракт до 2025 года

«Наполи» хочет продлить контракт с защитником Калиду Кулибали. Итальянский клуб предложил 30-летнему сенегальцу контракт до 2025 года, сообщает инсайдер Николо Скира.

Нынешний договор Кулибали истекает летом 2023 года. По новому соглашению клуб готов платить ему около 5 миллионов евро за сезон.

Также «Наполи» готов сделать Кулибали новым капитаном команды после ухода Лоренцо Инсинье.

В нынешнем сезоне Кулибали провел за «Наполи» 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.