Ачерби может уйти из «Лацио»

Защитник «Лацио» Франческо Ачерби намерен покинуть римский клуб, сообщает Il Tempo. У 34-летнего футболиста возник конфликт с болельщиками клуба, несмотря на попытки Ачерби уладить недопонимания.

Сообщается, что футболист уже попросил своего агента найти новую команду летом.

Франческо Ачерби провел 28 матчей за «Лацио» в сезоне-2021/22, отметившись тремя забитыми мячами. Его контракт с римским клубом рассчитан до июня 2025 года.