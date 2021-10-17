«Наполи» победил «Торино»
«Наполи» в матче 8-го тура чемпионата Италии победил «Торино» со счетом 1:0. Гол забил Виктор Осимен.
Наполи лидирует в турнирной таблице. Торино — 12-й.
Напомним, что «Наполи» — соперник «Спартака» по групповому турниру Лиги Европы. В первом матче красно-белые победили в гостях со счетом 3:2.
Чемпионат Италии. Серия А
8-й тур
«Наполи» — «Торино» — 1:0 (0:0)
Гол: Осимхен, 81.
Нереализованный пенальти: Инсинье, 26 (вратарь)
«Наполи»: Оспина, Мариу Руй, Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Эльмас, 71), Замбо Ангисса, Руис, Инсинье (Мертенс, 71), Политано (Лосано, 59. Жуан Жезус, 89), Осимхен.
«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес (Буонджорно, 66), Джиджи, Эйна, Бремер, Синго, Линетти (Побега, 67), Мандрагора (Коне, 8. Варминг, 89), Лукич, Санабрия (Белотти, 67), Брекало.
Предупреждения: Родригес, 37. Линетти, 55. Побега, 75. Кулибали, 79. Замбо Ангисса, 85. Милинкович-Савич, 90+7.
Судья: Сакки (Италия).
17 октября. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».
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