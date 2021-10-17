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«Наполи» победил «Торино»

21:00
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«Наполи» в матче 8-го тура чемпионата Италии победил «Торино» со счетом 1:0. Гол забил Виктор Осимен.

Наполи лидирует в турнирной таблице. Торино — 12-й.

Напомним, что «Наполи» — соперник «Спартака» по групповому турниру Лиги Европы. В первом матче красно-белые победили в гостях со счетом 3:2.

Чемпионат Италии. Серия А

8-й тур

«Наполи» — «Торино» — 1:0 (0:0)

Гол: Осимхен, 81.

Нереализованный пенальти: Инсинье, 26 (вратарь)

«Наполи»: Оспина, Мариу Руй, Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Эльмас, 71), Замбо Ангисса, Руис, Инсинье (Мертенс, 71), Политано (Лосано, 59. Жуан Жезус, 89), Осимхен.

«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес (Буонджорно, 66), Джиджи, Эйна, Бремер, Синго, Линетти (Побега, 67), Мандрагора (Коне, 8. Варминг, 89), Лукич, Санабрия (Белотти, 67), Брекало.

Предупреждения: Родригес, 37. Линетти, 55. Побега, 75. Кулибали, 79. Замбо Ангисса, 85. Милинкович-Савич, 90+7.

Судья: Сакки (Италия).

17 октября. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Рома 1
1-й тайм

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона 1
Валенсия 1
1-й тайм

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Динамо 2
Матч завершен

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50

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Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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