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Экс-полузащитник «Краснодара» может продолжить карьеру в серии А

Экс-полузащитник «Краснодара» Кабелла может продолжить карьеру в чемпионате Италии
Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла может продолжить карьеру в одном из клубов чемпионата Италии, утверждает L'Equipe.

32-летний французский футболист попал в сферу нескольких итальянских клубов из cерии А.

9 марта «Краснодар» объявил о досрочном расторжении контракта с Кабелла по обоюдному согласию сторон. 6 апреля «Монпелье» заключил с игроком соглашение до конца сезона.

При этом французская команда планирует подписать с полузащитником новое двухлетнее соглашение.

Реми Кабелла
ФК Монпелье
0
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 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
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 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
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Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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