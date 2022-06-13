Экс-полузащитник «Краснодара» может продолжить карьеру в серии А

Экс-полузащитник «Краснодара» Кабелла может продолжить карьеру в чемпионате Италии

Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла может продолжить карьеру в одном из клубов чемпионата Италии, утверждает L'Equipe.

32-летний французский футболист попал в сферу нескольких итальянских клубов из cерии А.

9 марта «Краснодар» объявил о досрочном расторжении контракта с Кабелла по обоюдному согласию сторон. 6 апреля «Монпелье» заключил с игроком соглашение до конца сезона.

При этом французская команда планирует подписать с полузащитником новое двухлетнее соглашение.