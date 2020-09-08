«Наполи» нашел замену Аллану

«Наполи» интересуется полузащитником «Ромы» Жорданом Верету, сообщает Calciomercato.

По информации источника, неаполитанцы видят в 27-летнем французе замену ушедшему в «Эвертон» хавбеку Аллану. Сообщается, что «Наполи» сделает предложение по игроку до старта чемпионата Италии-2020/21, который запланирован на 19 сентября.

В сезоне-2019/20 Верету провел за «Рому» 43 матча, на его счету 7 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 24 миллиона евро.