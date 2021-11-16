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«Наполи» намерен продлить контракт с Оспиной

16:17
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«Наполи» предложил новый контракт вратарю команды Давиду Оспине, сообщает журналист Никола Скира в Twitter.

По информации источника, клуб готов предложить колумбийскому голкиперу соглашение сроком до 2024 года.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Ювентус» и «Лацио». Они готовы пригласить Оспину, если его соглашение с «Наполи» не будет продлено.

Нынешний контракт 33-летнего вратаря заканчивается в конце июня 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии вратарь провел за «Наполи» 10 игр, из которых 7 отстоял на ноль и пропустил 3 мяча.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NicoSchira/status/1460588290231443463?s=20

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