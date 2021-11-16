Чалханоглу о переходе в «Интер»: «Мне нужен был новый вызов, и я его получил»

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу рассказал, почему летом решил покинуть «Милан».

«Мой контракт истекал. Я провел 4 года в «Милане», я всех уважаю, поддерживаю связь с некоторыми игроками, и у меня отличные отношения с теми, кто все еще там, — приводит слова Чалханоглу Sky Italia. — У меня нет разногласий с клубом. Но мне хотелось нового вызова, и я его получил. Я счастлив быть в «Интере», который выиграл Скудетто в прошлом году и играет в Лиге чемпионов».

Также полузащитник рассказал, что главный тренер «Интера» Симоне Индзаги очень хотел видеть его в команде.

«Все в «Интере» ко мне очень добры. Во время Евро Индзаги звонил мне по 3-4 раза в день. Он очень хотел, чтобы я перешел в команду, как и директора, которые звонили мне и говорили о моем будущем в «нерадзурри». С «Интером» хочу выиграть множество трофеев», — добавил он.

Летом этого года 27-летний футболист покинул «Милан» и на правах свободного агента перешел в «Интер».

В сезоне-2021/22 Чалханоглу сыграл за команду 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.