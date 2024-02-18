«Наполи» может уволить Маццарри перед матчем с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри может в ближайшее время покинуть команду, сообщает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, судьба 62-летнего специалиста решится в ближайшие дни. Его могут уволить перед первым матчем против «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 21 февраля.

Утверждается, что главным кандидатом на замену Маццарри является нынешний главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона, который ранее входил в тренерский штаб неаполитанцев. Ожидается, что он будет совмещать посты.

«Наполи» может сменить тренера уже во второй раз в текущем сезоне. Маццарри возглавил команду в ноябре, когда ее покинул Руди Гарсия.

После 24 туров «Наполи» с 36 очками занимает десятое место в турнирной таблице серии А.