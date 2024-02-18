Камоцци: «Миранчук сейчас был бы сильнейшим игроком РПЛ, если бы остался»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Никогда не сомневался в том, что Миранчук — игрок уровня серии А. Его проблемы в «Аталанте» были связаны с особыми требованиями главного тренера к игрокам, а не с игровыми качествами Алексея. Миранчук — умный игрок, поэтому он выделяется на поле среди остальных. «Аталанта» набрала отличный ход в том числе благодаря его игре. Что было бы, если бы Алексей остался в РПЛ? Он был бы сейчас сильнейшим игроком чемпионата», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

В текущем сезоне чемпионата Италии 28-летний Миранчук провел 15 матчей за «Аталанту», в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами.