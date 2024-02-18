«Лацио» дома проиграл «Болонье»

«Болонья» на выезде обыграла «Лацио» в матче 24-го тура чемпионата Италии.

У победителей отличились Уссама-Эль Аззузи и Джошуа Зиркзе.

«Болонья» продлила беспроигрышную серию до пяти матчей в серии А.

«Лацио» с 37 очками занимает 7-е место в турнирной таблице серии А. В активе «Болоньи» 45 очков и 4-я позиция.