«Наполи» может стать чемпионом Италии в следующем туре

«Наполи» может стать чемпионом Италии в 32-м туре серии А, который пройдет на следующей неделе.

Для победы в чемпионате неаполитанцы должны обыграть «Салернитану», а «Лацио» должен проиграть или сыграть вничью с «Интером».

Это чемпионство станет для «Наполи» первым за 33 года. В последний раз клуб становился чемпионом, когда за неаполитанцев выступал Диего Марадона.