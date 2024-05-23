Скамакка доволен победой «Аталанты» в финале Лиги Европы

Нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка отреагировал на победу команды в Лиге Европы в матче против «Байера» (3:0).

«Отыгрались за обидное поражение от «Ювентуса». В прошлом году я выиграл Лигу конференций, а сейчас Лигу Европу. Это очень приятно, — цитирует слова Скамакки atalantacalcio.it.

В прошлом году футболист выступал в составе «Вест Хэма».

Итальянский клуб впервые в истории выиграл Лигу Европы. Команда Хаби Алонсо прервала рекордную серию из 51 матча без поражений.