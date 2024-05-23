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Сегодня, 07:25

Скамакка доволен победой «Аталанты» в финале Лиги Европы

Виктория Кравченко
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Нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка отреагировал на победу команды в Лиге Европы в матче против «Байера» (3:0).

«Отыгрались за обидное поражение от «Ювентуса». В прошлом году я выиграл Лигу конференций, а сейчас Лигу Европу. Это очень приятно, — цитирует слова Скамакки atalantacalcio.it.

В прошлом году футболист выступал в составе «Вест Хэма».

Итальянский клуб впервые в истории выиграл Лигу Европы. Команда Хаби Алонсо прервала рекордную серию из 51 матча без поражений.

Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
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