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Миранчук — первый россиянин, выигравший Лигу Европы за последние десять лет

Алина Савинова
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Российский полузащитник Алексей Миранчук стал победителем Лиги Европы в составе «Аталанты».

В финальном матче клуб из Бергамо разгромил немецкий «Баейр» со счетом 3:0. 28-летний Миранчук — первый россиянин за 10 лет, которому удалось выиграть Лигу Европы, и шестой в истории турнира.

Ранее из россиян в Лиге Европы побеждали Игорь Шалимов («Интер», сезон-1993/94), Игорь Корнеев («Фейеноорд», 2001/02), Дмитрий Аленичев («Порту», 2002/03), Александр Кержаков («Севилья», 2006/07) и Денис Черышев («Севилья», 2013/14).

В 10 матчах Лиги Европы-2023/24 Миранчук отметился 4 результативными передачами. Россиянин выступает за «Аталанту» с 2020 года.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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