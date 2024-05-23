Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 01:45

Толой — о победе «Аталанты» в Лиге Европы: «Мы заслужили этот трофей»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Аталанты» Рафаэл Толой поделился впечатлениями от победы команды в Лиге Европы.

В финальном матче, который прошел 22 мая в Дублине, клуб из Бергамо разгромил немецкий «Байер» со счетом 3:0.

«Мы заслужили этот трофей. Все произошло в лучшем виде. Это был сложный матч, но мы показали всю свою силу. Эта победа предназначена не только для нас, но и для всех болельщиков, которые поддерживали нас в любые времена», — приводит calcioatalanta.it слова Толоя.

Итальянская команда впервые выиграла Лигу Европы и завоевала второй трофей в истории клуба после победы в Кубке Италии в 1963 году.

Источник: https://www.calcioatalanta.it/2024/05/22/toloi-questa-coppa-e-per-bergamo-e-per-il-presidente/
Рафаэл Толой
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
0
Читайте также
Румыния попала в группу Евро-2024 с Бельгией, Украиной и Словакией
Французская фехтовальщица избежала дисквалификации, объяснив попадание допинга в организм через секс
В Польше изучат возможность сбивать российские ракеты над Украиной
Кержакову уже ищут замену, а Вендел и Клаудиньо потеряли мотивацию. Пять футболистов, от которых «Зенит» должен избавится предстоящим летом
В НАТО заявили об отсутствии намерений направлять солдат на Украину
OMV предупредила трейдеров о риске лишиться российского газа
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Материалы сюжета: «Аталанта» — «Байер»: финал Лиги Европы-2024 в Дублине
Андрих: «Аталанта» определенно заслужила победу больше, чем «Байер»
Муссо стал первым вратарем с 2018 года, сыгравшим на ноль в финале Лиги Европы
Де Рон — о победе «Аталанты» в Лиге Европы: «Возможно, завтра к нам придет осознание случившегося»
«Чарльтон» поздравил Лукмана с победой в Лиге Европы. Форвард является воспитанником клуба
Гасперини — о своем будущем в «Аталанте»: «Ситуация разрешится в короткие сроки»
Джака: «Мы говорили, что это будет трудная игра. Комплименты «Аталанте»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джака: «Мы говорили, что это будет трудная игра. Комплименты «Аталанте»

«Чарльтон» поздравил Лукмана с победой в Лиге Европы. Форвард является воспитанником клуба

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости