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Сегодня, 10:55

«Милан» уведомил Пиоли о желании расторгнуть контракт

Виктория Кравченко
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Стефано Пиоли.
Фото AFP

Руководство «Милана» уведомило главного тренера клуба Стефано Пиоли о прекращении сотрудничества в конце сезона-2023/24, сообщает Football Italia. Соглашение специалиста рассчитано до лета 2025 года.

По данным источника, тренер и руководство «Милана» обсудят детали в ближайшее время. Команда идет на втором месте турнирной таблицы серии А.

Пиоли возглавил «Милан» в октябре 2019 года. В сезоне-2021/22 клуб стал победителем турнира, а Пиоли был признан лучшим тренером сезона по версии итальянской ассоциации футболистов, а также стал обладателем приза «Золотая скамья», вручаемого по итогам голосования тренеров.

ФК Милан
Стефано Пиоли
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Фонсека и «Милан» могут подписать трехлетний контракт
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 37 29 6 2 87-20 93
2
 Милан 37 22 8 7 73-46 74
3
 Болонья 37 18 14 5 54-30 68
4
 Ювентус 37 18 14 5 52-31 68
5
 Аталанта 36 20 6 10 67-39 66
6
 Рома 37 18 9 10 64-44 63
7
 Лацио 37 18 6 13 48-38 60
8
 Фиорентина 36 15 9 12 55-42 54
9
 Торино 37 13 14 10 36-33 53
10
 Наполи 37 13 13 11 55-48 52
11
 Дженоа 37 11 13 13 43-45 46
12
 Монца 37 11 12 14 39-49 45
13
 Верона 37 9 10 18 36-49 37
14
 Лечче 37 8 13 16 32-54 37
15
 Кальяри 37 8 12 17 40-65 36
16
 Фрозиноне 37 8 11 18 44-68 35
17
 Удинезе 37 5 19 13 36-53 34
18
 Эмполи 37 8 9 20 27-53 33
19
 Сассуоло 37 7 8 22 42-74 29
20
 Салернитана 37 2 10 25 29-78 16
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38 тур
23.05 21:45
Кальяри – Фиорентина
 - : -
24.05 21:45
Дженоа – Болонья
 - : -
25.05 19:00
Ювентус – Монца
 - : -
25.05 21:45
Милан – Салернитана
 - : -
26.05 19:00
Аталанта – Торино
 - : -
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Наполи – Лечче
 - : -
26.05 21:45
Эмполи – Рома
 - : -
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Фрозиноне – Удинезе
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Интер

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Ювентус

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Виктор Осимхен

Наполи

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Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 9
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

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Кальяри

 32 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 31 1 11
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