«Милан» уведомил Пиоли о желании расторгнуть контракт

Руководство «Милана» уведомило главного тренера клуба Стефано Пиоли о прекращении сотрудничества в конце сезона-2023/24, сообщает Football Italia. Соглашение специалиста рассчитано до лета 2025 года.

По данным источника, тренер и руководство «Милана» обсудят детали в ближайшее время. Команда идет на втором месте турнирной таблицы серии А.

Пиоли возглавил «Милан» в октябре 2019 года. В сезоне-2021/22 клуб стал победителем турнира, а Пиоли был признан лучшим тренером сезона по версии итальянской ассоциации футболистов, а также стал обладателем приза «Золотая скамья», вручаемого по итогам голосования тренеров.