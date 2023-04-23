«Наполи» в концовке вырвал победу в матче с «Ювентусом»

«Наполи» в гостях обыграл «Ювентус» в 31-м туре серии А — 1:0.

Единственный гол встречи на 90+3-й минуте забил форвард неаполитанцев Джакомо Распадори.

«Ювентус» с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице серии А. Неаполитанцы с 78 баллами продолжают лидировать в чемпионате Италии. За 7 туров до конца команда Лучано Спаллетти опережает «Лацио», идущий вторым, на 17 очков.