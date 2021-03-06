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Новости   //    Футбол   //    Италия

«Фиорентина» хочет заполучить Гаттузо

03:40
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«Фиорентина» связалась с представителями главного тренера «Наполи» Дженнаро Гаттузо, сообщает Radio Kiss Kiss. Президент итальянского клуба Рокко Комиссо хочет заполучить специалиста, который, скорее всего, покинет неаполитанцев после нынешнего сезона.

Сейчас «фиалок» тренирует Чезаре Пранделли, который имеет контракт до июня 2021 года. Команда занимает 14-е место в серии А с 25 очками.

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