«Фиорентина» хочет заполучить Гаттузо
«Фиорентина» связалась с представителями главного тренера «Наполи» Дженнаро Гаттузо, сообщает Radio Kiss Kiss. Президент итальянского клуба Рокко Комиссо хочет заполучить специалиста, который, скорее всего, покинет неаполитанцев после нынешнего сезона.
Сейчас «фиалок» тренирует Чезаре Пранделли, который имеет контракт до июня 2021 года. Команда занимает 14-е место в серии А с 25 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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