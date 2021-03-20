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Буффон может завершить карьеру в «Парме»

07:58
Джанлуиджи Буффон. Фото Twitter
Джанлуиджи Буффон. Фото Twitter
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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может покинуть команду по окончании сезона, сообщает TodoFichajes.

По информации источника, 43-летний голкипер хочет провести последний сезон в качестве основного вратаря и может вернуться в «Парму», воспитанником которой является.

Буффон выступал за «Парму» с 1991 по 2001 год, после чего перешел в «Ювентус». В сезоне-2020/21 голкипер провел 10 матчей в составе «бьяконери» и пропустил 5 мячей. Нынешний контракт вратаря с «Ювентусом» действует до конца июня 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.todofichajes.com/buffon-valora-volver-al-parma/

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