Буффон может завершить карьеру в «Парме»
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может покинуть команду по окончании сезона, сообщает TodoFichajes.
По информации источника, 43-летний голкипер хочет провести последний сезон в качестве основного вратаря и может вернуться в «Парму», воспитанником которой является.
Буффон выступал за «Парму» с 1991 по 2001 год, после чего перешел в «Ювентус». В сезоне-2020/21 голкипер провел 10 матчей в составе «бьяконери» и пропустил 5 мячей. Нынешний контракт вратаря с «Ювентусом» действует до конца июня 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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