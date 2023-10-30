Жиру огорчен тем, что «Милан» упустил победу над «Наполи»
Форвард «Милана» Оливье Жиру огорчен результатом команды в 10-м туре серии А с «Наполи» (2:2). В этой встрече француз оформил дубль.
«Огорчен расстроен, все было в наших руках. В первом тайме мы вообще могли забить четыре мяча. Понятно было, что перерыв поможет им, но все равно, мы были обязаны взять три очка. Когда борешься за титул, нельзя так уступать очки», — цитирует игрока pianetamilan.it.
После этого матча «Наполи» с 18 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Милан» с 22 очками — на третьей строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|10
|8
|1
|1
|25-5
|25
|
2
|Ювентус
|10
|7
|2
|1
|16-6
|23
|
3
|Милан
|10
|7
|1
|2
|18-11
|22
|
4
|Наполи
|10
|5
|3
|2
|22-12
|18
|
5
|Фиорентина
|9
|5
|2
|2
|18-13
|17
|
6
|Аталанта
|9
|5
|1
|3
|15-8
|16
|
7
|Болонья
|10
|3
|6
|1
|11-8
|15
|
8
|Рома
|10
|4
|2
|4
|20-13
|14
|
9
|Лечче
|10
|3
|4
|3
|10-12
|13
|
10
|Монца
|10
|3
|4
|3
|9-9
|13
|
11
|Лацио
|9
|4
|1
|4
|12-12
|13
|
12
|Фрозиноне
|10
|3
|3
|4
|15-17
|12
|
13
|Торино
|10
|3
|3
|4
|7-12
|12
|
14
|Дженоа
|10
|3
|2
|5
|11-14
|11
|
15
|Сассуоло
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
16
|Верона
|10
|2
|2
|6
|6-12
|8
|
17
|Удинезе
|10
|0
|7
|3
|6-14
|7
|
18
|Эмполи
|9
|2
|1
|6
|3-16
|7
|
19
|Кальяри
|10
|1
|3
|6
|9-21
|6
|
20
|Салернитана
|10
|0
|4
|6
|6-20
|4
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.10
|21:45
|
Дженоа – Салернитана
|1 : 0
|28.10
|16:00
|
Сассуоло – Болонья
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Лечче – Торино
|0 : 1
|28.10
|21:45
|
Ювентус – Верона
|1 : 0
|29.10
|14:30
|
Кальяри – Фрозиноне
|4 : 3
|29.10
|17:00
|
Монца – Удинезе
|1 : 1
|29.10
|20:00
|
Интер – Рома
|1 : 0
|29.10
|22:45
|
Наполи – Милан
|2 : 2
|30.10
|20:30
|
Эмполи – Аталанта
|- : -
|30.10
|22:45
|
Лацио – Фиорентина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
|
Оливье Жиру
Милан
|6
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|8
|1
|3
|
|
Майк Меньян
Милан
|7
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|8
|1
|1
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