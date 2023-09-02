«Лацио» в гостях обыграл «Наполи» в серии А

«Наполи» дома проиграл «Лацио» в матче 3-го тура чемпионата Италии — 1:2.

У хозяев отличился Петр Зелиньски (32-я минута), у гостей голы на счету Луиса Альберто (30-я) и Даити Камады (52-я).

«Лацио» набрал первые три очка в сезоне и занимает 12-е место в серии А, «Наполи» — четвертый (6 очков).

«Аталанта» на своем поле разгромила «Монцу» — 3:0. Голы забили Эдерсон и Джанлука Скамакка (дубль).

«Аталанта» поднялась на третью строчку (6 очков), «Монца» — 14-я (3 очка).