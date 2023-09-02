«Лацио» в гостях обыграл «Наполи» в серии А
«Наполи» дома проиграл «Лацио» в матче 3-го тура чемпионата Италии — 1:2.
У хозяев отличился Петр Зелиньски (32-я минута), у гостей голы на счету Луиса Альберто (30-я) и Даити Камады (52-я).
«Лацио» набрал первые три очка в сезоне и занимает 12-е место в серии А, «Наполи» — четвертый (6 очков).
«Аталанта» на своем поле разгромила «Монцу» — 3:0. Голы забили Эдерсон и Джанлука Скамакка (дубль).
«Аталанта» поднялась на третью строчку (6 очков), «Монца» — 14-я (3 очка).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
2
|Аталанта
|3
|2
|0
|1
|6-2
|6
|
3
|Интер
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
4
|Наполи
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Верона
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
6
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
7
|Ювентус
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
9
|Болонья
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
10
|Фрозиноне
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
11
|Дженоа
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
12
|Сассуоло
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Монца
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
14
|Лацио
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
15
|Салернитана
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
16
|Удинезе
|3
|0
|2
|1
|1-4
|2
|
17
|Кальяри
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
18
|Торино
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Рома
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|
20
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
Результаты / календарь
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38 тур
|1.09
|19:30
|
Сассуоло – Верона
|3 : 1
|1.09
|21:45
|
Рома – Милан
|1 : 2
|2.09
|19:30
|
Болонья – Кальяри
|2 : 1
|2.09
|19:30
|
Удинезе – Фрозиноне
|0 : 0
|2.09
|21:45
|
Аталанта – Монца
|3 : 0
|2.09
|21:45
|
Наполи – Лацио
|1 : 2
|3.09
|19:30
|
Интер – Фиорентина
|- : -
|3.09
|19:30
|
Торино – Дженоа
|- : -
|3.09
|21:45
|
Эмполи – Ювентус
|- : -
|3.09
|21:45
|
Лечче – Салернитана
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Оливье Жиру
Милан
|4
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|3
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|3
|П
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|
|
Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
|
|
Маттео Руджери
Аталанта
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Исак Хиен
Верона
|1
|1
|0
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|2
|1
|0
|
|
Фикайо Томори
Милан
|3
|0
|0
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