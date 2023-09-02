«Болонья» обыграла «Кальяри», «Удинезе» и «Фрозиноне» не забили голов

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«Болонья» дома обыграла «Кальяри» в матче 3-го тура чемпионата Италии — 2:1.

Голы забили вингер гостей Зиту Лувумбу (22-я минута), форвард хозяев Джошуа Зиркзе (59-я) и полузащитник Джованни Фаббиан (90-я). На 75-й минуте нападающий «Болоньи» Риккардо Орсолини не реализовал пенальти.

«Болонья» с 2 очками занимает 14-е место в серии А, «Кальяри» — 15-е (2 очка).

В другом матче «Удинезе» и «Фрозиноне» не забили голов — 0:0.