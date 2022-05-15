Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:57

«Наполи» победил «Дженоа» в чемпионате Италии

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Наполи» победил «Дженоа» в матче 37-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0.

На 32-й минуте счет открыл Виктор Осимхен. А на 65-й минуте удвоил преимущество команды Лоренце Инсинье. Третий гол на 81-й минуте забил Станислав Лоботка.

«Наполи» набрал 76 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице серии А. У «Дженоа» 28 очков и предпоследнее, 19-е место.

Италия. Серия А. 37-й тур
15 мая, 16:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
3:0
Дженоа
Голы
Осимхен, 32 (1:0), Инсинье, 65 (2:0), Лоботка, 81 (3:0)
Наполи
Оспина Мариу Руй (Гулям, 73) Ррахмани Ди Лоренцо Кулибали Руис (Зелиньски, 73) Замбо Ангисса (Демме, 83) Осимхен Лосано Мертенс (Лоботка, 73) Инсинье (Эльмас, 88)
Дженоа
Сиригу Кришито Бани Хефти (Эрнани, 56) Эстигор Амири Бадель (Френдруп, 24) Портанова (Экубан, 56) Гальдамес (Мелегони, 75) Гудмундссон (Дестро, 74) Йебоа
Предупреждения
Лоботка 87’  -  Гальдамес 38’
Судьи
Фаббри (Италия)

Футбол
ФК Дженоа
ФК Наполи
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самая красивая гимнастка СССР спилась и умерла в одиночестве
Сальвадор стал городом из колючей проволоки. «Гонка Героев», день четвертый
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милан» близок к завершению трансфера форварда «Ливерпуля» Ориги

Миранчук попал в число запасных «Аталанты» на матч с «Миланом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 36 24 8 4 64-31 80
2
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 37 17 9 11 56-43 60
7
 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 37 13 11 13 46-38 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
 Болонья 37 11 10 16 43-55 43
14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
15
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
16
 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
19
 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 1 : 1
14.05 19:00
Верона – Торино
 0 : 1
14.05 19:00
Удинезе – Специя
 2 : 3
14.05 21:45
Рома – Венеция
 1 : 1
15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
 1 : 3
15.05 16:00
Наполи – Дженоа
 3 : 0
15.05 19:00
Милан – Аталанта
 - : -
15.05 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
16.05 19:30
Сампдория – Фиорентина
 - : -
16.05 21:45
Ювентус – Лацио
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 28 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 27 1 10
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости