«Наполи» победил «Дженоа» в чемпионате Италии

«Наполи» победил «Дженоа» в матче 37-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0.

На 32-й минуте счет открыл Виктор Осимхен. А на 65-й минуте удвоил преимущество команды Лоренце Инсинье. Третий гол на 81-й минуте забил Станислав Лоботка.

«Наполи» набрал 76 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице серии А. У «Дженоа» 28 очков и предпоследнее, 19-е место.