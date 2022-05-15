Миранчук попал в число запасных «Аталанты» на матч с «Миланом»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на матч 37-го тура чемпионата Италии против «Милана».

Россиянин остался в списке запасных.

В сезоне-2021/22 Миранчук принял участие в 25 матчах «Аталанты», на счету 26-летнего россиянина 2 гола и 5 результативных передач.

Матч «Милан» — «Аталанта» состоится сегодня, 15 мая. Начало — в 19.00 (мск).