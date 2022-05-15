Миранчук попал в число запасных «Аталанты» на матч с «Миланом»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на матч 37-го тура чемпионата Италии против «Милана».
Россиянин остался в списке запасных.
В сезоне-2021/22 Миранчук принял участие в 25 матчах «Аталанты», на счету 26-летнего россиянина 2 гола и 5 результативных передач.
Матч «Милан» — «Аталанта» состоится сегодня, 15 мая. Начало — в 19.00 (мск).
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|Н
|П
|+/-
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|
1
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|36
|24
|8
|4
|64-31
|80
|
2
|Интер
|36
|23
|9
|4
|78-31
|78
|
3
|Наполи
|37
|23
|7
|7
|71-31
|76
|
4
|Ювентус
|36
|20
|9
|7
|55-33
|69
|
5
|Лацио
|36
|18
|8
|10
|72-53
|62
|
6
|Рома
|37
|17
|9
|11
|56-43
|60
|
7
|Фиорентина
|36
|18
|5
|13
|56-47
|59
|
8
|Аталанта
|36
|16
|11
|9
|65-45
|59
|
9
|Верона
|37
|14
|10
|13
|62-56
|52
|
10
|Торино
|37
|13
|11
|13
|46-38
|50
|
11
|Сассуоло
|37
|13
|11
|13
|64-63
|50
|
12
|Удинезе
|37
|10
|14
|13
|57-58
|44
|
13
|Болонья
|37
|11
|10
|16
|43-55
|43
|
14
|Эмполи
|37
|9
|11
|17
|49-70
|38
|
15
|Специя
|37
|10
|6
|21
|41-68
|36
|
16
|Сампдория
|36
|9
|6
|21
|42-59
|33
|
17
|Салернитана
|37
|7
|10
|20
|33-74
|30
|
18
|Кальяри
|36
|6
|11
|19
|33-65
|29
|
19
|Дженоа
|37
|4
|16
|17
|27-59
|28
|
20
|Венеция
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|6
|8
|23
|34-69
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38 тур
|14.05
|16:00
|
Эмполи – Салернитана
|1 : 1
|14.05
|19:00
|
Верона – Торино
|0 : 1
|14.05
|19:00
|
Удинезе – Специя
|2 : 3
|14.05
|21:45
|
Рома – Венеция
|1 : 1
|15.05
|13:30
|
Болонья – Сассуоло
|1 : 3
|15.05
|16:00
|
Наполи – Дженоа
|3 : 0
|15.05
|19:00
|
Милан – Аталанта
|- : -
|15.05
|21:45
|
Кальяри – Интер
|- : -
|16.05
|19:30
|
Сампдория – Фиорентина
|- : -
|16.05
|21:45
|
Ювентус – Лацио
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|11
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|9
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|28
|2
|5
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|28
|1
|11
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|27
|1
|10
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