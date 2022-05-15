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Сегодня, 18:15

Миранчук попал в число запасных «Аталанты» на матч с «Миланом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на матч 37-го тура чемпионата Италии против «Милана».

Россиянин остался в списке запасных.

В сезоне-2021/22 Миранчук принял участие в 25 матчах «Аталанты», на счету 26-летнего россиянина 2 гола и 5 результативных передач.

Матч «Милан» — «Аталанта» состоится сегодня, 15 мая. Начало — в 19.00 (мск).

Италия. Серия А. 37-й тур
15 мая, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Аталанта

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Милан
0
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И В Н П +/- О
1
 Милан 36 24 8 4 64-31 80
2
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 37 17 9 11 56-43 60
7
 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 37 13 11 13 46-38 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
 Болонья 37 11 10 16 43-55 43
14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
15
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
16
 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
19
 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 1 : 1
14.05 19:00
Верона – Торино
 0 : 1
14.05 19:00
Удинезе – Специя
 2 : 3
14.05 21:45
Рома – Венеция
 1 : 1
15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
 1 : 3
15.05 16:00
Наполи – Дженоа
 3 : 0
15.05 19:00
Милан – Аталанта
 - : -
15.05 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
16.05 19:30
Сампдория – Фиорентина
 - : -
16.05 21:45
Ювентус – Лацио
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 28 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 27 1 10
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