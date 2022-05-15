«Милан» близок к завершению трансфера форварда «Ливерпуля» Ориги

«Милан» близок к завершению трансфера форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, итальянскому клубу необходимо уладить последние детали по переходу 27-летнего бельгийца на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. Сам форвард уже сообщил руководству «Ливерпуля», что хочет уйти из команды.

В сезоне-2021/22 Ориги забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи в 17 матчах за «Ливерпуль». Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2022 года.