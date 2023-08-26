Азмун о переходе в «Рому»: «Сложно описать эмоции — это один из самых престижных клубов в мире»

Нападающий «Ромы» Сердар Азмун поделился эмоциями после подписания контракта с римлянами.

28-летний иранец перешел в клуб на правах аренды из «Байера».

«Сложно описать эмоции, которые я сейчас испытываю. Я перешел в один из самых престижных клубов на международном уровне, и для меня будет честью выиграть трофей в футболке «Ромы».

В прошлом году я играл на «Стадио Олимпико» и нужно признать, что еще никогда не выступал перед такими страстными болельщиками. Не могу дождаться, чтобы начать драться за них и забивать голы», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Азмун выступал за «Зенит» с января 2019 по январь 2022 года, после чего перешел в «Байер».

В минувшем сезоне форвард провел 33 матча за команду из Леверкузена, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами.