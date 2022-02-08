Нападающий Сапата может пропустить несколько месяцев из-за травмы

Нападающий «Аталанты может пропустить несколько месяцев из-за травмы

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата может пропустить длительный срок из-за проблем со здоровьем.

Футболист получил мышечную травму во матче с «Кальяри», сообщает журналист Николо Скира. Восстановление колумбийского игрока может занять от трех до четырех месяцев.

По информации источника, теперь «Аталанта» заинтересована в подписании нападающего Грациано Пелле, который находится в статусе свободного агента.

В текущем сезоне Сапата провел 23 матча за черно-синих, забив 12 голов и сделав 7 голевых передач.