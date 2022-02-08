Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о характере травмы нападающего Златана Ибрагимовича.

«Ибрагимович — лев в клетке, — приводит слова Пиоли Football Italia. — Он хочет помогать «Милану» на поле и надеется вернуться в строй в скором времени. Завтра Златан не сможет сыграть. Посмотрим, что будет дальше».

Также тренер охарактеризовал травму нападающего Оливье Жиру.

«Жиру доказывает свою состоятельность на поле и делает то, о чем его просят. Оливье сильный футболист, оказывающий решающую помощь команде», — сказал он.

Завтра, 9 февраля, «Милан» сыграет с «Лацио» в матче 1/4 финала Кубка Италии. Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.