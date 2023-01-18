Джованни Симеоне о вылете «Наполи» из Кубка Италии: «Иногда удача играет решающую роль»

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне прокомментировал поражение от «Кремонезе» (2:2, 4:5 по пенальти) в 1/8 финала Кубка Италии.

«Нам очень жаль. Мы не были так великолепны, как обычно, но и не были особо везучими. При счете 2:1 мы могли еще забить, затем у меня был момент, который мог бы принести нам победу в дополнительное время. Иногда удача играет решающую роль.

Мы не недооценивали соперника, наоборот, боролись до конца. Очень жаль, но теперь мы должны немедленно вернуться на прежний уровень в чемпионате и сосредоточиться на субботнем матче», — приводит слова Симеоне сайт клуба.

В субботу, 21 января, «Наполи» на выезде сыграет с «Салернитаной». Начало — в 20.00 мск.

«Кремонезе» в 1/4 финала Кубка Италии встретится с «Ромой».