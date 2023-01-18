«Венеция» пока не получала предложений по Черышеву, но надеется на них
Как стало известно «СЭ», «Венеция» пока не получала официальных предложений из России по нападающему Денису Черышеву, однако надеется, что они поступят.
Испанский агент Черышева получил добро на ведение любых переговоров, поскольку ни сам клуб, ни новый главный тренер Паоло Ваноли на Дениса больше не рассчитывают.
«Венеция» готова отпустить игрока, который пришел свободным агентом и получил одну из самых больших зарплат в команде, за сумму менее 1 миллиона евро.
Черышев получил травму в ноябре и пропустил весь декабрь. В январе у него выявили новое повреждение, из-за чего 16 числа он пропустил матч против «Дженоа». Как минимум в ближайшем туре Денис не сыграет, а дальнейшее его пребывание в клубе зависит от тех предложений, которые поступят в зимнее трансферное окно.
17 января появилась информация о том, что 32-летним россиянином интересуются «Торпедо» и «Сочи».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|18
|15
|2
|1
|44-14
|47
|
2
|Милан
|18
|11
|5
|2
|35-20
|38
|
3
|Ювентус
|18
|11
|4
|3
|27-12
|37
|
4
|Интер
|18
|12
|1
|5
|38-24
|37
|
5
|Лацио
|18
|10
|4
|4
|31-15
|34
|
6
|Аталанта
|18
|10
|4
|4
|34-20
|34
|
7
|Рома
|18
|10
|4
|4
|23-16
|34
|
8
|Удинезе
|18
|6
|7
|5
|26-21
|25
|
9
|Фиорентина
|18
|6
|5
|7
|21-24
|23
|
10
|Торино
|18
|6
|5
|7
|18-20
|23
|
11
|Монца
|18
|6
|3
|9
|22-27
|21
|
12
|Лечче
|18
|4
|8
|6
|18-20
|20
|
13
|Болонья
|18
|6
|4
|8
|23-29
|22
|
14
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|16-22
|22
|
15
|Салернитана
|18
|4
|6
|8
|23-35
|18
|
16
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|17-28
|16
|
17
|Специя
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
18
|Верона
|18
|2
|3
|13
|15-31
|9
|
19
|Сампдория
|18
|2
|3
|13
|8-31
|9
|
20
|Кремонезе
|18
|0
|7
|11
|13-32
|7
|21.01
|17:00
|
Верона – Лечче
|- : -
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Наполи
|- : -
|21.01
|22:45
|
Фиорентина – Торино
|- : -
|22.01
|14:30
|
Сампдория – Удинезе
|- : -
|22.01
|17:00
|
Монца – Сассуоло
|- : -
|22.01
|20:00
|
Специя – Рома
|- : -
|22.01
|22:45
|
Ювентус – Аталанта
|- : -
|23.01
|20:30
|
Болонья – Кремонезе
|- : -
|23.01
|22:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
|24.01
|22:45
|
Лацио – Милан
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|12
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|9
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|7
|
|
Мариу Руй
Наполи
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|8
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|16
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|16
|1
|5