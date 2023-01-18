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Сегодня, 09:30

Спаллетти о вылете из 1/8 финала Кубка Италии: «Наполи» сыграл ниже своих возможностей»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Кремонезе» (2:2, 4:5 по пенальти) в 1/8 финала Кубка Италии.

«Мы не были великолепны, но нужно отдать должное и «Кремонезе». Нам очень жаль, разочарование есть, потому что мы были не так хороши, как обычно. Но надо сказать, что игра была уверенная, потом пришел этот гол в конце. Мы определенно играли ниже своих возможностей.

Может быть, нам не хватило ясности, мы были бешеными и менее чистыми с точки зрения техники, и в итоге доигрались до пенальти. Спасибо «Кремонезе» за их выступление, мы должны немедленно возобновить работу и найти свой прежний облик», — приводит слова Спаллетти сайт клуба.

В 1/4 финала Кубка Италии «Кремонезе» сыграет с «Ромой».

Источник: ФК «Наполи»
ФК Кремонезе
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
6
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
7
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
10
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
11
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
12
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
13
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
14
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
15
 Салернитана 18 4 6 8 23-35 18
16
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
17
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
19
 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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21.01 17:00
Верона – Лечче
 - : -
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 - : -
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 - : -
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 - : -
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 - : -
22.01 20:00
Специя – Рома
 - : -
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 - : -
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 - : -
23.01 22:45
Интер – Эмполи
 - : -
24.01 22:45
Лацио – Милан
 - : -
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Лаутаро Мартинес

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Интер

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Лацио

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Хвича Кварацхелия

Наполи

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Мариу Руй

Наполи

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 8 1 2
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