Ибрагимович: «У меня нет графика, я тренируюсь, сколько считаю необходимым»

Ибрагимович рассказал о том, сколько времени уделяет тренировкам во время восстановления после травмы

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о том, сколько времени уделяет тренировкам во время восстановления после травмы.

«У меня нет графика или расписания тренировки. Я тренируюсь, пока считаю это необходимым. Пока я не чувствую себя хорошо и удовлетворенно. Это в любом случае несколько часов в день. Я точно знаю: если работать хорошо и много, это окупится», — приводит слова Ибрагимовича pianetamilan.it.

Ранее Sky Sport Italia сообщал, что 41-летний швед рассчитывает вернуться на поле к концу января.

В сезоне-2022/23 Ибрагимович на поле еще не появлялся — швед восстанавливается после травмы колена. В мае форвард перенес операцию.

Действующий контракт шведского нападающего с «Миланом» рассчитан до конца нынешнего сезона.