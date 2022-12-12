«Интер» после чемпионата мира продолжит переговоры с Тюрамом

«Интер» продолжит переговоры с нападающим менхенгладбахской «Боруссии» Маркусом Тюрамом после того, как игрок закончит выступления за сборную Франции на чемпионате мира в Катаре, сообщает Calciomercato.

После того, как от игрока отказалась «Бавария», «Интер» стал претендентом на 25-летнего француза.

Контракт Тюрама с «Боруссией» истекает летом 2023 года. В этом сезоне он забил 10 голов в 15 матчах чемпионата Германии.

Ранее появлялась информация, что «Боруссия» готова продать игрока за 10 миллионов евро, так как летом у него заканчивается контракт.