Ибрагимович может вернуться на поле в конце января

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович присоединится к общекомандным тренировкам во время сбора в Дубае, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, 41-летний швед рассчитывает вернуться на поле к концу января.

В сезоне-2022/2023 Ибрагимович на поле еще не появлялся — швед восстанавливается от травмы колена. В мае форвард перенес операцию.

Действующий контракт шведского нападающего с «Миланом» рассчитан до конца нынешнего сезона.