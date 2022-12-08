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Ибрагимович может вернуться на поле в конце января

Руслан Минаев
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович присоединится к общекомандным тренировкам во время сбора в Дубае, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, 41-летний швед рассчитывает вернуться на поле к концу января.

В сезоне-2022/2023 Ибрагимович на поле еще не появлялся — швед восстанавливается от травмы колена. В мае форвард перенес операцию.

Действующий контракт шведского нападающего с «Миланом» рассчитан до конца нынешнего сезона.

Златан Ибрагимович
ФК Милан
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 - : -
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Фиорентина – Монца
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