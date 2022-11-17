Ибрагимович: «Чувствую себя хорошо, надеюсь в скором времени вернуться в строй»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что в скором времени планирует вернуться на поле.

«Я хочу поскорее вернуться на поле. Чувствую себя хорошо, надеюсь в скором времени вернуться в строй», — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

Футболист на данный момент восстанавливается после травмы колена. 41-летний швед должен вернуться в общую группу «Милана» к январю 2023 года.

Контракт Ибрагимовича с «Миланом» истекает летом 2023 года.