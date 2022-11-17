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17 ноября, 23:15

Ибрагимович: «Чувствую себя хорошо, надеюсь в скором времени вернуться в строй»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что в скором времени планирует вернуться на поле.

«Я хочу поскорее вернуться на поле. Чувствую себя хорошо, надеюсь в скором времени вернуться в строй», — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

Футболист на данный момент восстанавливается после травмы колена. 41-летний швед должен вернуться в общую группу «Милана» к январю 2023 года.

Контракт Ибрагимовича с «Миланом» истекает летом 2023 года.

Златан Ибрагимович
ФК Милан
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
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 Специя 15 3 4 8 14-26 13
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
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4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
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Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
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Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
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Интер – Наполи
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Наполи

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Хвича Кварацхелия

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Наполи

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И К Ж
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