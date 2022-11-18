Ибрагимович подшутил над Руни после интервью Роналду: «Вазза, как я выгляжу? Отлично?»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович подшутил над экс-форвардом «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни на церемонии Globe Soccer Awards.

Отвечая на вопрос ведущей о своей физическом состоянии, Ибрагимович сказал, что чувствует себя отлично. После чего швед обратился к сидящему на первом ряду Руни.

«Вазза, как я выгляжу? Отлично? (смеется)», — спросил Ибрагимович.

Ранее в скандальном интервью Пирсу Моргану Роналду заявил, что получает критику от Руни из-за того, что выглядит лучше него.