Полузащитник Уолас продлил контракт с «Удинезе»

Полузащитник Соуза Силва Уолас продлил контракт с «Удинезе». Новое соглашение рассчитано до 2026 года, сообщает пресс-служба клуба.

27-летний бразилец выступает за команду из Удине с 2019 года, когда переехал в Италию из «Ганновера».

В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в серии А.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.