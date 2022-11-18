В «Милане» сожалеют о том, что не удалось продлить контракт Леау до ЧМ-2022

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини выразил сожаления по поводу того, что клубу не удалось продлить контракт португальского нападающего Леау до чемпионата мира в Катаре.

«Мы планировали подписать новое соглашение до чемпионата мира. Но с Леау это не получилось. С Беннасером работа еще идет, мы сейчас должны встретиться с его агентами», — цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.

23-летний футболист в этом сезоне серии А провел 14 матчей, забив 6 голов и сделав 4 ассиста. Его контракт с «Миланом» истекает летом 2024 года. Трансферная стоимость игрока — 85 миллионов евро.